Стало известно, как будут проверять субсидиантов. Новости

Уже со следующего отопительного сезона субсидии будут выдавать деньгами. Для этого проверят всех субсидиантов. Об этом сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко, передает «На пенсии».

«Чтобы отсеять липовых бедняков, данные о претендентах на субсидии будут запрашивать у Государственной фискальной службы (налоговой), Министерства юстиции, банков и миграционной службы. Вся эта информация будет собираться и обрабатываться в Минфине. Это позволит в автоматическом режиме вычислять субсидиантов, имущественное состояние которых вызывает вопросы», – говорит заместитель министра финансов Сергей Марченко.

В правительстве прогнозируют, что после проведения тщательной проверки субсидиантов останется 80-85% семей.

Планируют также отслеживать и заробитчан, и любителей путешествовать. Обещают также «ловить» тех, кто неофициально сдает жилье в аренду. Возьмутся и за семьи, которые для получения субсидии формально развелись, а фактически продолжают жить вместе.

Должников по оплате за коммуналку будут лишать субсидии на следующий же день после обнаружения факта неуплаты. Сейчас это делают при задолженности на сумму, превышающую 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн).

С 1 мая 2018 года в Украине ввели новые правила начисления субсидий. Ранее помощь назначали только на основании информации о доходе. Теперь на квартиры более 120 кв. м, а дома более 200 – субсидии не начисляются. Владельцы транспортных средств, которым менее 5 лет с даты выпуска, не получат помощи. А также те, кто имеет задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, Министерство социальной политики активно работает над внедрением полной монетизации субсидий с 1 января 2019 года. Уже со следующего года будет введена монетизация субсидий, то есть гражданам оказывать помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме.

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