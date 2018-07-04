В Мариуполе автомобиль столкнулся с мотоциклом (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) автомобиль «Жигули» столкнулся с мотоциклом.

ДТП произошло в районе пересечения улиц Куприна и Матросова 3 июля около 20:00. Автомобиль «Жигули» двигался со стороны ул. Митрополитской и делал левый поворот в гараж. При маневре на улице Матросова водитель автомобиля не пропустил встречный мотоцикл, который ехал со стороны «PortСity».

После столкновения водитель мотоцикла обратился за помощью к медикам с ушибом ноги.

На место происшествия прибыл эвакуатор, который увез транспортные средства, попавшие в аварию. Полиция выясняет детали происшествия.

Источник: MRPL.CITY