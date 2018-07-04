Ситуация в пунктах пропуска утром 4 июля: Проезда ожидали 195 автомобилей. Новости

Сегодня утром, 4 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 июля линию разграничения через КПВВ пересекли 42 тыс. человек и 5,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9605 человек и 1135 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9845 человек и 1845 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8375 человек и 1565 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4210 человек и 970 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10020 человек.

Сегодня утром в КПВВ находились 195 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 10/40;

КПВВ «Марьинка» – 20/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/30;

КПВВ «Гнутово» – 15/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Андрей: «7:09. Еленовка: основная машин 90, льготка машин 30. Движения нет, едет только суперльгота».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.