В «ДНР» погиб шахтер. Новости

В «ДНР» в копанке погиб мужчина. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».
Как сообщается, 3 июля в 9:20 в Шахтерске в «артели по добыче угля – обрушение пород кровли».
«В результате происшествия погиб горный мастер, 1969 года рождения. В 10:56 3 июля горноспасатели и работники предприятия извлекли из-под обрушенных пород тело погибшего шахтера, транспортировали его на поверхность и передали сотрудникам правоохранительных органов», – утверждают в пресс-службе.
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