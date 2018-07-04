Сводка из зоны ООС за 3 июля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 17 обстрелов украинских позиций. Об этом сегодня, 4 июля, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское противник применял БМП, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На светлодарском направлении позиции сил ООС обстреливались из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новозвановка.

На донецком направлении противник, используя вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстреливал силы ООС у Авдеевки, Катериновки, Красногоровки и Троицкого.

На мариупольском направлении в районе населенных пунктов Широкино, Павлополь, Лебединское и Пищевик незаконные вооруженные формирования открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по силам ООС у Водяного противник применил противотанковые управляемые ракеты.

В течение текущих суток НВФ 2 раза открывали огонь по позициям сил ООС. На луганском направлении противник в районе населенного пункта Крымское открыл огонь из вооружения БМП и минометов калибром 82 мм. На мариупольском направлении из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны силы ООС у Водяного.

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за минувшие сутки 25 раз нарушила режим прекращения огня, общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 168 единиц. При обстрелах применялись гранатометы, вооружение БМП и БТР и стрелковое оружие. Под огнем украинских силовиков оказался поселок Старомихайловка на западе Донецка, пригороды Ясиноватой – Васильевка, Яковлевка, Крутая Балка и Веселое, а также Горловка и поселки Доломитное, Верхнеторецкое, шахты имени Гагарина, села Ленинское (после переим.: Ужовка – прим. ред.), Коминтерново (после переим.: Пикузы – прим. ред.)».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Первомайска, сел Калиновка и Пришиб. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, РПГ и стрелкового оружия».