На Донетчину прибыли участники акции «Поезд единения» (Фото). Новости

Донецкую область посетили участники акции «Поезд единения "Трухановская сечь"». Около 50-ти молодых ребят приехали в область и примут участие во Всеукраинском фестивале «Донбасс встречает своих защитников». Участники акции уже разместили свой палаточный лагерь на месте проведения фестиваля – на полянах около горы Карачун, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Сегодня, 4 июля, здесь начнется основной этап Всеукраинской акции «Донеччина встречает своих защитников», который соберет вокруг себя ветеранов АТО, активистов, представителей общественного сектора из разных уголков Украины.

Мероприятие организовано Министерством молодежи и спорта Украины совместно с департаментом семьи, молодежи и спорта и департаментом внутренней и информационной политики Донецкой областной государственной администрации, в сотрудничестве с общественной организацией «Союз ветеранов АТО Донбасса», общественными патриотическими организациями Донецкой области.