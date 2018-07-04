Нет, и быть не может: Пасечник заявил об отсутствии альтернатив Минским договоренностям. Новости

«Глава ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что не видит альтернатив Минскому переговорному процессу по урегулированию ситуации на Донбассе, передает российское издание «РИА Новости».

«Минскому переговорному процессу альтернатив никаких нет и быть не может. В каждом своем выступлении, в каждом заявлении говорю о том, что мы открыты для диалога», – сказал он.

Пасечник также заявил, что «власти ЛНР» готовы сесть за стол переговоров и решать любые возникающие противоречия и конфликты «путем переговоров, а не силой оружия».

«Я считаю, что это самый правильный вариант. Война есть война, гибнут люди с их стороны, с нашей стороны, в том числе и мирные жители. Этого допускать нельзя», – сказал он.

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