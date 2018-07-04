Пенсия для переселенцев: как пенсионерам оформить или восстановить выплаты?. Новости

Уже не один год некоторые районы Луганской и Донецкой областей, а также территория Крыма являются неподконтрольными Украине. В связи с этим у граждан нашей страны (внутренне перемещенных лиц – ВПЛ, переселенцев) возникает много разных проблем, одна из которых – назначение или восстановление выплаты пенсий. С 2014 года правила получения государственных выплат для внутренне перемещенных лиц неоднократно менялись. Какие нормы действуют сейчас, рассказали в Арцизском центре по предоставлению бесплатной правовой помощи, передает «На пенсии».

Более 1,6 млн. переселенцев состоят на учете в социальных службах Украины и получают разнообразные социальные выплаты. Из них треть – люди пенсионного возраста. Не раз чиновники поднимали вопрос о том, что не все люди получают социальные выплаты (в том числе и пенсии) на законных основаниях. К примеру, в мае начались задержки с выплатой пенсий – из-за проверки, или, как еще ее называют, верификации получателей. Есть и другая проблема – невозможно оформить пенсию по достижению определенного возраста из-за утраты необходимых документов. Можно ли получать пенсию или восстановить выплаты и как это сделать?

Для назначения (восстановления выплаты) пенсии переселенцам необходимо обратиться с соответствующим заявлением в территориальное управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ) по месту фактического проживания и предоставить:

документ, удостоверяющий личность (паспорт, пенсионное удостоверение);

идентификационный код;

копию справки о постановке на учет ВПЛ (дополнительно предъявляется оригинал);

две фотографии 2,5х3.

Кроме того, для назначения пенсии также потребуются:

трудовая книжка (при отсутствии – другие документы, подтверждающие трудовой стаж);

индивидуальные сведения о застрахованном лице (за период работы или справка о заработной плате);

документы, удостоверяющие особый статус лица (например, удостоверение участника боевых действий) – при необходимости;

документ уполномоченного органа Российской Федерации о том, что заявителю не назначалась пенсия по месту регистрации на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя (для ВПЛ из Крыма);

личная декларация об отсутствии гражданства государства-оккупанта (в случае, если лицо переместилось с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым).

Для восстановления выплаты пенсии дополнительно прилагаются:

заявление о запросе пенсионного дела;

заявление о перечислении пенсии на счет «Ощадбанка».

Отметим, что данный перечень документов ориентировочный и не является исчерпывающим.

После обращения заявителя и предоставления всех необходимых документов территориальное управление ПФУ направляет обращение в управление социальной защиты населения для проверки достоверности указанной в заявлении информации о фактическом месте проживания (пребывания ВПЛ). Проверка проводится в течение 15 рабочих дней со дня поступления обращения, по ее результатам составляется акт обследования материально-бытовых условий.

В течение последующих пяти рабочих дней комиссия по вопросам назначения (восстановления социальных выплат ВПЛ) принимает соответствующее решение, на основании которого Пенсионный фонд назначает (возобновляет) выплату пенсии или отказывает заявителю.

Напомним, что с 1 июля 2016 года выплата пенсий переселенцам осуществляется через «Ощадбанк». Поэтому при назначении пенсии или восстановлении выплат необходимо обратиться в отделение «Ощадбанка» по месту фактического проживания и открыть счет.

Важно знать о том, что платежная карточка, на которую будет зачисляться пенсия ВПЛ, одновременно является и пенсионным удостоверением.

И еще: по письменным заявлениям лиц с инвалидностью І группы и лиц, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи, выплаты могут проводится «Ощадбанком» бесплатно с доставкой на дом (по фактическому месту проживания) с одновременной идентификацией личности пенсионера.

Выплата пенсии прекращается:

при установлении факта отсутствия переселенца по фактическому месту жительства согласно акту обследования материально-бытовых условий семьи;

при отмене справки о постановке переселенца на учет;

при получении рекомендации Минфина по фактам, выявленным в ходе верификации социальных выплат;

при получении соответствующей информации от Госпогранслужбы, МВД, СБУ, Национальной полиции, ГМС, Госфининспекции, Госаудитслужбы и других органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

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