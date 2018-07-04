На КПВВ «Майорск» отрабатывали действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Фото). Новости

Спасатели Донетчины из состава Объединенных сил приняли участие в совместной тактико-специальной тренировке по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций радиационного и химического характера. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Тренировка прошла на территории контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Майорск». В ходе проведения обучения личным составом ГСЧС из состава Объединенных сил отработаны вопросы проведения радиационного контроля радиационного фона в пределах пункта оказания помощи населению на КПВВ и порядок дальнейших действий в случае превышения предельно допустимых норм.

К участию в учениях привлекались подразделения ГУ ГСЧС в Донецкой области, ВС Украины, Госпогранслужбы и Государственной фискальной службы Украины из состава Объединенных сил.

Всего от ГСЧС в тренировке приняли участие 25 человек личного состава и 3 единицы специальной и пожарной техники.