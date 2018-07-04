В «ДНР»: В Донецке рассказали, во сколько обойдется кесарево сечение. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке местные жители в соцсетях обсуждают стоимость операции кесарева сечения в больницах им. Вишневского и им. Калинина.

Автора поста в местном сообществе интересует, сколько нужно заплатить врачу за операцию в случае с двойней.

Дончане делятся суммами, в которые им обошлись роды через кесарево сечение в больнице им. Вишневского:

Дарья: «Было год назад 30 тыс. руб. (12,5 тыс. грн по местному курсу – прим. ред.), но это с осложнениями»;

Андрей: «В июне рассчитывали на 15 тыс. руб. (6250 грн) кесарево, но вышло с осложнениями в 24 тыс. руб. (10 тыс. грн). Плюс телефон украли»;

Иван: «15-20 тыс. руб. (6250-8333 грн)»;

Анна: «В 2015 году 15 тыс. руб. (6250 грн) платила, отношение медперсонала понравилось».

Однако платят не все. Так, одна из дончанок делится своей историей, напоминая, что лекарства для больниц поступают в виде гуманитарной помощи. «Вообще, медицина у нас бесплатная, это если вы хотите от себя, то можете отблагодарить врача. Просто дают список, что нужно купить на кесарево. Рожала там двойню в апреле 2017 года, заплатила по 1 тыс. руб. (417 грн) от себя анестезиологу и врачу… Нет смысла договариваться, если отношение ко всем одинаковое – хоть плати, хоть не плати. Я там пролежала около 5 месяцев и насмотрелась всякого. Девочки платили по 15 тыс. руб. (6250 грн) врачу, а в итоге на роды врач не приезжал. Принимал роды дежурный врач бесплатно… В Вишне. Не один случай был такой. Я много чего там видела. Там врачи ужасные, одной девочке занесли инфекцию, и в итоге начались преждевременные роды и не спасли ни одного ребенка из-за инфекции. У нее двойная тоже была… Им все привозят по гуманитарной помощи, даже нитки, тоже которые обходятся, если покупать самой, в 3 тыс. руб. (1250 грн). И ничего, операция прошла хорошо, и отношение тоже замечательное было», – пишет Лилита.

Однако ей отвечают, что несмотря на «бесплатную» медицину, людям приходится платить. «Ой, страшные вещи вы рассказываете, конечно, везде есть и хорошие, и плохие врачи. Если почитать тематические форумы, то обо всех донецких больницах можно начитаться такого, что волосы дыбом. Хоть не рожай… У нас же ж как, медицина-то бесплатная. Но если копеечку не дать, то отношение ну очень меняется... У меня складывается впечатление, что вы попали в какую-то альтернативную вселенную», – отмечает Виктория.

Такое мнение разделяют и другие жители Донецка. «У нас какие-то две параллельные реальности (для одних медицина в ДНР бесплатная, для других – с заоблачными ценами», – пишет Наталья К.

Также местные жители объясняют, когда можно родить, не заплатив несколько тысяч врачу. «В больнице Вишневского можно родить бесплатно: если туда попадаете по "скорой"; если эта больница по месту жительства; если там находитесь на сохранении до родов. Практически все дежурные бригады отличные! А к мамочкам с двойнями там особое внимание. Больница отличная», – считает Юлия.

Кроме того, дончане рекомендуют больницу им. Калинина и 9-ю больницу:

Серхио: «Если есть возможность, то ложитесь в Калинина»;

Леля: «Я в 9 больнице в апреле этого года дала за кесарево 3 тыс. руб. (1250 грн). И 2,5 тыс. руб. (1042 грн) за анестезию. И все ок было»;

Наталья Ш.: «Рекомендую Калинина...».

Также люди пишут о том, что «бесплатной» медицины нет не только в случае с родами, но и в иных ситуациях. «Моему родственнику, мы с ним ездили, в Донецке за операцию озвучили 70 тыс. руб. (29,1 тыс. грн)... А в Макеевке за эту же операцию без медикаментов взяли 40 тыс. руб. (16,6 тыс. грн). Где вы видели бесплатно, кто им что предлагает! У них таксы», – пишет Наталья.

Ранее жители Донецка рассказали, сколько платят за роды.

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