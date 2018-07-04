Комендантский час: В «ДНР» не разрешили продлевать работу кафе и ресторанов . Новости

Сокращение комендантского часа в «ДНР» не повлияет на работу заведений общественного питания. Об этом заявил «глава администрации» Донецка Алексей Кулемзин, передают местные интернет-ресурсы.
«Пока этот вопрос находится в процессе обсуждения. Все заведения работают в прежних временных рамках», – сказал он.
Ранее сообщалось, что в «ДНР» сократили время действия комендантского часа. «Глава ДНР» Александр Захарченко издал «указ», по которому теперь комендантский час установлен с часу ночи и до пяти утра. Он заявил, что это «позволит оживить экономику, пересмотреть график работы торговых организаций и общественного транспорта».
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