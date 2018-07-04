Зубко поручил разработать планы формирования громад на неподконтрольном Донбассе (Инфографика). Новости

Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко (на фото) поручил разработать планы формирования объединенных территориальных громад на временно неподконтрольных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму. Об этом он сегодня, 4 июля, написал на своей странице в Facebook.

Зубко уверен, что неподконтрольные территории Донбасса и Крым неизбежно вернутся в состав Украины. И поэтому необходимо уже сейчас планировать, как реформа децентрализации изменит жизнь украинцев на этих территориях. «Это наш главный приоритет на этот год», – считает вице-премьер.

«Мы должны подготовить планы для жителей временно оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма, каким образом будут образовываться объединенные громады с новыми возможностями и ресурсами. Запланировать перспективу развития инфраструктуры, детских садов и школ. Показать, каким образом реформа изменит качество предоставления услуг по безопасности, а также административных услуг, образовательных, социальных и медицинских. Запланировать, как будет меняться на этих территориях качество жизни людей», – отметил Зубко.

По его словам, для этого уже сейчас необходимо «разработать перспективные планы объединения территориальных громад на временно оккупированном Донбассе».

Также Зубко сообщил, что 3 июля во время обсуждения реформы децентрализации с экспертами на координационном совещании он поручил Министерству регионального развития и строительства совместно с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины и военно-гражданскими администрациями Донецкой и Луганской областей выработать такие перспективные планы.

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