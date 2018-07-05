Пиво, водка, шампанское в «ДНР»: Сколько в Седово стоит алкоголь (Фото). Новости

Житель временно неподконтрольной украинским властям Горловки в соцсети рассказал о своей поездке на главный морской курорт «ДНР» – в поселок Седово. В частности, горловчанин показал стоимость алкоголя в магазине в районе рынка в Седово.

Так, в местном супермаркете на полках представлен большой выбор алкогольных напитков. Самая дешевая бутылка пива (стекло, поллитра) стоит 26 руб. (10,9 грн по местному курсу), самое дорогое пиво продают по цене в 90 руб. (37,7 грн).

Также отдыхающим предлагается выбрать из широкого ассортимента более крепких алкогольных напитков. Стоимость шампанского – 250-420 руб. (104,6-175,7 грн). Цены на коньяк стартуют от 220 руб. (92 грн). Водка – дешевле. К примеру, водка «Перцовая» – 145 руб. (60,7 грн).

Поллитровая бутылка бальзама «Черный рыцарь» стоит 155 руб. (64,9 грн), вино «Микадо» – 220 руб. (92 грн), вермут «Маренго» – 320 руб. (133,9 грн, в этом случае бутылка литровая).

Напомним, ранее горловчанин показал стоимость продуктов на рынке в Седово.

Поселок Седово на берегу Азовского моря вот уже четвертый год – главный курорт неподконтрольного Донбасса. Но здесь НВФ «ДНР» на въезде поставили блокпост. Чтобы добраться на побережье надо получить пропуск, как следствие – отдыхающие стоят в огромных очередях. Кроме того, в Седово пансионаты, которые расположились в прибрежной зоне, забаррикадировали доступ к пляжам: поставили заборы и повесили замки.

Также сообщалось, во сколько обойдется отдых в Седово в пансионатах и частном секторе. В этом курортном сезоне в поселке открыли закусочную «ДонМак» (местный аналог «МакДональдса»).

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