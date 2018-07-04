Нацгвардия задержала трех человек, подозреваемых в участии в НВФ. Новости

На мобильном блокпосту правоохранители задержали трех человек, которые в базе «Миротворец» указаны, как члены незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР». Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что двух граждан 1990 и 1986 годов рождения бойцы Нацгвардии задержали на мобильном блокпосту в районе населенного пункта Новгородское (Донецкая обл.).

«При проверке этих лиц был сделан запрос по базе данных "Миротворец". В результате оказалось, что по базе данных мужчины проходят как боевики НВФ», – говорится в сообщении.

Также на блокпосту, расположенном на выезде из с. Благодатное (Донецкая обл.), военным нарядом был остановлен автомобиль Ford Escape. В результате проверки личности водителя установлено, что им является гражданин 1979 года рождения, проживающий в Попасной (Луганская обл.), и имеющий связи с незаконными вооруженными формированиями «ЛНР».