В ДТП в Константиновке пострадала несовершеннолетняя велосипедистка. Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) таксист совершил наезд на 15-летнюю девочку.

Как сообщил заместитель начальника Константиновского отделения полиции Артем Кузнецов, дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Емельянова. Девочка-подросток выехала на велосипеде на проезжую часть. В этот момент сзади ехал автомобиль одной их городских служб такси. Велосипедистка стала поворачивать налево, и в этот момент водитель такси совершил наезд на несовершеннолетнюю участницу движения. С травмами средней тяжести пострадавшая была госпитализирована.

Кто виноват в ДТП, устанавливает следствие. При этом, по словам заместителя начальника полиции, таксист полностью возместил родителям потерпевшей моральный и материальный ущерб, и близкие девочки претензий к нему не имеют.

Сейчас состояние пострадавшего подростка не вызывает у врачей опасений.

Источник: Знамя индустрии

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