ДТЭК Донецкие электросети направят на детское оздоровление 1 млн грн. Новости

В детских оздоровительных лагерях стартовала первая смена 2018 года. За все лето в лесных и морских детских лагерях отдохнут и наберутся сил перед новым учебным годом почти 200 детей сотрудников ДТЭК Донецких электросетей. В этом году энергокомпания и профком направили на детское оздоровление 1 млн грн. При этом сотрудники компании, которые являются членами профсоюза, оплачивают только 30% от стоимости путевки. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает пресс-служба ДТЭК.

В сообщении отмечается, что ежегодно ДТЭК Донецкие электросети выбирает лучшие лагеря региона для оздоровления детей сотрудников. В этом году профком энергокомпании предлагает путевки в святогорские лесные лагеря «Искорка», «Шоколад» и «Ястребок». А для предпочитающих морской отдых – в бердянские «Красную гвоздику» и «Райский уголок». Здесь дети смогут заниматься спортом, развиваться, ярко и весело проводить время.

«Хороший летний отдых, по мнению педагогов, играет важную роль в гармоничном развитии, воспитании и оздоровлении подрастающего поколения. Поэтому профсоюз энергокомпании очень тщательно подходит к отбору лагерей, куда едут отдыхать дети наших сотрудников. Кроме того, сотрудники оплачивают лишь 30% от стоимости путевки», – отметила председатель Объединенного профкома ДТЭК Донецкие электросети Наталья Белая.

Лагеря принимают детей возрастом от 7 до 14 лет. Продолжительность смены – от 14 до 21 дня в зависимости от лагеря. В каждом из них созданы все условия для веселого и комфортного отдыха ребят: развитая инфраструктура, спортивные площадки, бассейны, кружки по интересам. С детьми постоянно работает профессиональная команда воспитателей и вожатых. Для каждой смены предусмотрена развлекательная программа – множество различных соревнований, физкультурно-оздоровительных мероприятий, праздников, концертов и оригинальных конкурсов, чтобы отдых каждого ребенка был незабываемым.