Как не стать жертвой аферистов: С начала года к ответственности привлекли более 150 мошенников. Новости

В Донецкой области количество обращений граждан, пострадавших от мошеннических действий, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось почти в 2 раза. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

По данным правоохранителей с начала года в Донецкой области зафиксировано почти 600 случаев мошенничества. В этом году к ответственности были привлечены 150 аферистов.

«Среди самых популярных схем остаются махинации с банковскими карточками, при покупке товаров через сеть интернет, телефонный звонок от псевдосотрудников полиции "ваш сын попал в тюрьму", визит фальшивых социальных работников, СМС-сообщения о выигрыше», – говорится в сообщении.

Так, в Краматорске 24-летняя местная жительница потеряла 3000 гривен, поверив неизвестному интернет-покупателю. Под предлогом перечисления денег злоумышленник узнал номер карточки девушки, а после снял с ее счета все деньги.

В Мариуполе 78-летняя пенсионерка отдала деньги и золотые украшения, чтобы спасти внука «от уголовной ответственности». Другая 80-летняя мариупольчанка добавила 10 тыс. грн, которых не хватало псевдовнуку для покупки автомобиля.

В Бахмуте полицейские задержали злоумышленника, который требовал деньги за освобождение родственников из тюрьмы. Аферист обманул двух местных жительниц, после чего был задержан правоохранителями.

Признаки, которые могут указывать на то, что перед вами мошенник:

цена товара значительно ниже, чем у других продавцов

при этом полная предоплата или аванс как обязательное условие покупки;

продавец зарегистрирован на сайте недавно;

продавец соглашается принимать оплату только в анонимной электронной системе платежей;

просит сообщить срок действия карты, коды, одноразовые пароли, которые приходят на телефон. Эти данные являются секретными и не нужны при переводе денег.

Как не стать жертвой интернет-мошенников:

проверьте информацию о продавце (забейте его данные в поисковик, почитайте отзывы о нем в интернете)

при поступлении товара проверьте его на почте;

используйте функцию наложенного платежа;

не сообщайте реквизиты вашей карты, которые вправе знать только вы: срок действия карты, коды, одноразовые пароли, которые приходят на телефон.

В случае, если вы стали жертвой мошенников, обращайтесь в полицию по номеру 102.

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