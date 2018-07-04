В Мариуполе растет количество заболевших острыми кишечными инфекциями. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) увеличивается количество заболеваний кишечными инфекциями. При этом из 69-и заболевших кишечной инфекцией, 45 детей.

Как рассказал заведующий мариупольским городским филиалом ГУ Донецкий областной лабораторный центр Минздрава Украины Владимир Терещенко, с каждой неделей в Мариуполе фиксируется все больше и больше случаев заражения кишечной инфекцией.

Из 69 обратившихся 17 жаловалось на купание в воде, в частности 10 купались на пляже у гостиницы «Турист»( Левый берег – 1, возле железнодорожного вокзала – 1, Мелекино – 1)

Лаборатория зафиксировала многократное превышение индекса лактозоположительных кишечных палочек в морской воде на четырех заборах из 5 станций отбора морской воды.

«Единственное место, где норма ЛКП в воде была не превышена, находится на Левом берегу, напротив лагеря "Орленок". Во всех остальных местах есть превышения. И если еще несколько недель назад самые большие цифры наличия кишечной палочки фиксировались на пляже в районе гостиницы "Турист", то на прошлой на первое место вышел пляж возле СРЗ», – отметил Терещенко.

Напомним, уже несколько недель в воду несанкционированно стекает канализация, которая прорвала в районе дома на улице Апатова, 136 А. Люди многократно жаловались, а для ремонта коллектора у «Горводоканала» не было соответствующей техники. Не устранен порыв, по информации местных жителей, и на сегодняшний день.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе в детское инфекционное отделение №1 городской больницы №4 им. Мацука ежедневно привозят от 10 до 15 детей разного возраста.

Источник: «Сайт Мариуполя»

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