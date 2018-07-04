Смертельное ДТП на Луганщине: Мотоциклист врезался в трактор. Новости

В Луганской области за минувшие сутки произошло два дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых один человек погиб и один получил травмы. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Так, 3 июля, на автодороге Троицк – Старобельск – Белолуцк, вблизи села Ляшковка (Белокуракинский р-н) 24-летний водитель мотоцикла «ИЖ-П4», не имея прав на управление транспортом, двигался в темное время суток не включив свет фар. В момент встречного разъезда с трактором, мотоцикл столкнулся с культиватором, который был прицеплен к трактору. Из-за столкновения мотоциклист получил травмы несовместимые с жизнью.

Как сообщили в полиции, еще одно ДТП случилось в Кременной по ул. Шевченко. 47-летний мужчина, двигаясь на мопеде «Honda Dio» не выбрал безопасную скорость движения и не соблюдая дистанцию ​​до транспортного средства, двигавшегося впереди, столкнулся с автомобилем «Mitsubishi Lanser», которым управлял 28-летний молодой человек. В результате ДТП мопедист получил травмы и был госпитализирован в больницу. Как оказалось, мужчина был в нетрезвом состоянии. «Во время медицинского обследования у мужчины обнаружено алкогольное опьянение 2,86 промилле», – сказано в сообщении.

По информации правоохранителей, оба факта внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированы по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Сейчас продолжается расследование.

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