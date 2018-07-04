ВСУ провели танковые учения на берегу Азовского моря (Фото, видео). Новости

В районе проведения Операции объединенных сил проведены учения с боевой стрельбой из танков и бронированных машин пехоты в рамках совершенствования боеспособности танковых и механизированных подразделений, входящих в состав резервов воинских частей. Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«В районе проведения операции Объединенных сил 3 июля прошло очередное обучение с боевой стрельбой танков и бронированных машин пехоты. В месте отвода тяжелого вооружения и техники экипажи танков Т-64Б и БМП-1 выполняли задачи по стрельбе по условному врагу и тактике ведения боя. По легенде учений, противник пытался осуществить высадку десанта на участок побережья Азовского моря», – говорится в сообщении.

Отмечается, что танковая рота и механизированный взвод бригады были подняты по тревоге и уничтожили условного противника.