Жителям прифронтовых территорий Донбасса не хватает лекарств, – правозащитники. Новости

В «серой зоне» Донецкой и Луганской областей не хватает лекарств, а также, государственных субвенций для переселенцев. Обеспечение медпрепаратами происходит по остаточному принципу. Об этом сегодня, 4 июля, сообщается на сайте программы «Советник по вопросам ВПЛ».

Как отмечается, во время работы в регионе, к советникам по вопросам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) обращались с жалобами местные жители и переселенцы. Они сообщали о проблемах с медицинским обслуживанием. Сложности с доступом к медицинскому обслуживанию и обеспечению лекарствами для жителей прифронтовых территорий умножаются на проблемы с получением пенсий, что создает очень сложную ситуацию для сотен тысяч граждан.

Так, по словам директор Департамента охраны здоровья Донецкой областной военно-гражданской администрации Юрия Узуна, в «серой зоне» Донецкой области расположен 61 населенный пункт, где проживают преимущественно пенсионеры. На этой территории действует 31 амбулатория, также, активно работают международные благотворительные организации и фонды, которые помогают местным жителям лекарствами и консультациями.

Государственное обеспечение области лекарствами и медпрепаратами, по словам чиновника, происходит по остаточному принципу и намного хуже, чем в Харьковской или Днепропетровской областях. Кроме того, область не получает субвенций для переселенцев, которых на Донетчине насчитывается более 500 тыс. человек.

Аналогичная ситуация и в Луганской области, где проживают 260 тыс. переселенцев. В «серой зоне» расположены 24 населенных пункта, в которых живут 26 тыс. местных жителей и 10 тыс. переселенцев. Здесь работают 8 амбулаторий и 10 фельдшерских пунктов.

«Серьезной проблемой является нехватка врачей и медицинских работников. Местные власти для решения проблемы хотят инициировать разработку пилотного проекта по реформированию медицинской сферы области», – отмечают специалисты.

Кроме того, по данным экспертов программы «Советник по вопросам ВПО», ежемесячно около 200 тыс. переселенцев сталкиваются с тем, что Пенсионный фонд по разным причинам блокирует выплаты пенсий. «Не имея денег, эти люди не могут купить себе необходимые лекарства даже там, где ситуация с обеспечением приемлема. Гораздо хуже ситуация в «серой зоне» или на неподконтрольных территориях», – подчеркивают эксперты.

По мнению правозащитников программы, необходимым условием для улучшения ситуации в Луганской и Донецкой областях в сфере здравоохранения является принятие депутатами законопроекта № 6692, который должен восстановить право на пенсию для граждан, которые по разным причинам не могут получить справку ВПЛ. Дело в том, что переселенцы и жители прифронтовых территорий на пятом году войны остаются одной из наиболее уязвимых социальных групп в Украине.

Согласно данным, предоставленным советниками по вопросам ВПЛ, по состоянию на апрель 2018 года 56% всех переселенцев в Украине проживают в Донецкой и Луганской областях. Более 52% всех переселенцев – пенсионеры, еще 15% – дети. Почти 3,5% – люди с инвалидностью.

Инфографика: Советник по вопросам ВПЛ