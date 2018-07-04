Для ветеранов АТО и волонтеров проведут психологические тренинги в Днепре. Новости

Для ветеранов антитеррористической операции (АТО) на Донбассе и волонтеров проведут серию психологических тренингов в Днепре. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

Как отмечается, во время тренингов волонтеров и АТОвцев будут учить методикам преодоления стресса и последствий психологических травм.

По словам начальника управления по вопросам участников АТО Днепропетровской ОГА Натальи Шулики, после завершения курса они смогут не только восстановиться сами, но и помогать другим.

«В ДнипроОГА уже проводили психологический курс «Точка опоры». И по многочисленным просьбам организуем серию тренингов еще раз. Поэтому все, кто не успел на учебу раньше, могут записаться сейчас. Курс бесплатный», – подчеркнула чиновница.

Шулика также рассказала, что в ходе тренингов участники узнают, как преодолевать эмоциональное выгорание и последствия психологических потрясений. Занятия будут проводить телесно-ориентированные психологи. Они научат с помощью движений и дыхания бороться со стрессом.

Занятия будут проходить по субботам в течение июля. Каждое – по 6,5 часов с перерывами. Записаться можно по телефону 068 679 89 61.

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