Мариуполь: В двух квартирах многоэтажек обнаружены тела пожилых мужчины и женщины. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в двух квартирах многоэтажек спасатели обнаружили тела пожилых мужчины и женщины без признаков жизни. Об этом сегодня, 4 июля, сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

Как отмечается, 3 июля в 12:30 в Службу спасения поступила информация о том, что в одном из домов по пр. Никопольский в Кальмиусском районе нужна помощь спасателей для того, чтобы попасть в запертую квартиру. Бойцы пожарно-спасательного отряда с помощью выдвижной лестницы поднялись к открытому окну квартиры на 3 этаже 5-этажного жилого дома, открыли входную дверь изнутри и предоставили доступ в помещение сотрудникам Национальной полиции. В квартире они обнаружили тело пожилого мужчины без признаков жизни.

В тот же день в Мариуполе снова потребовалась помощь спасателей. Прибыв по вызову на место происшествия, с помощью выдвижной лестницы работники ГСЧС поднялись к открытому окну квартиры на 3 этаже 9-этажного дома. Через него попали в квартиру, открыли входную дверь изнутри и предоставили доступ в помещение сотрудникам полиции. В квартире они обнаружили тело пожилой женщины без признаков жизни.

Сейчас выясняются обстоятельства смерти двух пожилых людей.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

Читайте также: