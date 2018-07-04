Самый сильный житель Мариуполя установил новый рекорд Украины. Новости

Самый сильный спортсмен Мариуполя (Донецкая обл.) Александр Лапшин возглавил одну из команд во время первого фестиваля здоровья «Поляна силы», который проходил в селе Поляна Закарпатской области. В ходе фестиваля был установлен новый национальный рекорд по перетягиванию каната.

В фестивале принимали участие 100 украинских спортсменов, в числе которых известные украинские богатыри Василий Вирастюк и Александр Лашин. Основная идея фестиваля – объединение востока и запада Украины. Также, организаторы и участники фестиваля привлекли внимание к развитию спорта не только в крупных городах страны, но в самых отдаленных уголках Украины.

Команды спортсменов по 50 человек перетягивали канат длиной в 100 метров. Капитаном команды со стороны «Запада» был самый сильный человек планеты Василий Вирастюк, а команду «Востока» возглавил шестикратный самый сильный человек Украины мариуполец Александр Лашин.

«Если посмотреть видео соревнований, можно увидеть, что мы сначала доминировали, но под конец команда Запада нас все-таки победила. Но главное, что после соревнований мы обнялись и показали, что Украина сильна – только когда едина», – отметил Лашин.

Представители Книги рекордов Украины зарегистрировали рекорд. Помимо этого, как выяснилось после соревнований, в результате перетягивания длина каната увеличилась практически на 10 метров.

«Я тут же предложил реванш, уверен, что мы сможем отыграться. Надеюсь, что в следующем году эти соревнования пройдут в нашем, украинском Донецке», – подчеркнул самый сильный мариуполец.

Фото: Facebook Oleksandr Lashyn

Источник: MRPL.city