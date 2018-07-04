В еще одном городе на Донетчине заработает инклюзивно-ресурсный центр. Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) появится центр для детей с особыми образовательными потребностями. Об этом сообщила начальник отдела образования Дружковского городского совета Светлана Лазебник.

Так, в октябре текущего года планируется открытие инклюзивно-ресурсного центра для детей от 2-х до 18 лет, которым необходима квалифицированная помощь в силу их физических или интеллектуальных особенностей. Здесь они будут проходить бесплатную подготовку, которая поможет им получить полноценное дошкольное, среднее и профессионально-техническое образование. С детьми будут работать логопед, дефектолог, практический психолог и другие опытные специалисты.

На сегодня из государственного бюджета выделено 190 600 грн на приобретение необходимого оборудования. Деньги на все остальные нужды будут направлены из местного бюджета.

Для регистрации в центре родителям необходимо предоставить пакет документов. Не позже, чем через месяц будет проведено оценивание детей и выданы карточки наблюдения, по которым для каждого ребенка разработают персональные программы развития. «В зависимости от особенностей ребенка будет составлен график занятий, продолжительность которых составит 30-45 минут. Исходя из результата занятий и наблюдения детей, в программе обучения возможна корректировка для более эффективного результата», – сказала Светлана Лазебник.

Для родителей детей с особыми потребностями и педагогов образовательных учреждений также будут проводить групповые и индивидуальные консультации по вопросам организации инклюзивного воспитания в форме тренингов, семинаров и мастер-классов.

По завершении программы каждому ребенку будет выдан протокол результативности.

Центр будет находиться в здании методического кабинета по адресу: ул. Парижской Коммуны, 56-а.

Как сообщалось ранее, в Краматорске создадут инклюзивно-ресурсный центр за 890 тыс. грн.

Источник: Дружковка на ладонях

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