В ПФУ отчитались о выплатах пенсий переселенцам. Новости

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) опубликовал информацию о пенсионных выплатах внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) за июнь 2018 года.

Так, что касается численности пенсионеров, то всего на временно неподконтрольной украинской власти территории по состоянию на август 2014 года находилось 1 278,2 тыс. пенсионеров, в т.ч. в Донецкой области – 767,3 тыс. человек, в Луганской – 510,9 тыс. человек.

«В июне 2018 года выплачены пенсии 477,0 тыс. человек. Не получают пенсии те, которые оставили место временного проживания, выехали, умерли, не зарегистрировались в соответствии с постановлением КМУ от 01.10.2014 года №509 – 675,5 тыс. человек», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по расчетным данным с момента прекращения пенсионных выплат на неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей (с августа 2014 года) остались проживать на этих территориях и ни разу не обращались в органы ПФУ на подконтрольной территории по восстановлению пенсионных выплат 125,7 тыс. пенсионеров.

Также в ПФУ предоставили данные о расходах на выплату пенсии. Так, по информации ведомства, в период с августа 2014 года по июнь 2018 года пенсионерам, которые проживали на неподконтрольной территории, выплачено 68,5 млрд грн, в т.ч.:

в 2014 году – 4,9 млрд грн;

в 2015 году – 29,4 млрд грн (из которых 1,9 млрд грн – выплата пенсии января 2016 года в декабре 2015 года);

в 2016 году – 11,5 млрд грн;

в 2017 году – 11,1 млрд грн;

в январе-июне 2018 года – 11,6 млрд грн.

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