На Луганщине будут судить «депутата ЛНР». Новости

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении «депутата народного совета ЛНР». Об этом сегодня, 4 июля, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Сообщается, что прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении гражданина Украины по факту совершения им уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (совершение умышленных действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя и захвата государственной власти), ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (совершение умышленных действий, направленных на участие и организационное содействие деятельности террористической организации).

«Расследованием установлено, что в мае 2014 года житель города Красный Луч (ныне Хрустальный) Луганской области с его согласия был избран "депутатом первого созыва" так называемого "народного совета "ЛНР", в составе которого он принял участие в так называемом "заседании депутатов первого созыва "народного Совета "ЛНР" и проголосовал за принятие так называемого "временного основного закона (конституции) "ЛНР". В период с мая по ноябрь 2014 года так называемый "депутат" совершал действия, направленные на незаконное изменение границ территории Украины, поддержание режима оккупации части Луганской области и функционирования самопровозглашенной "ЛНР", путем принятия, распространения и применения юридически ничтожных "законодательных" и "нормативно-правовых актов "ЛНР", направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины. При участии псевдодепутата принят так называемый закон "ЛНР" "О правовом режиме военного положения", на основании которого самопровозглашенным главой "ЛНР" введено в действие военное положение на временно оккупированной территории Луганской области», – сообщили в облпрокуратуре.

В пресс-службе также напомнили, что в начале мая 2018 года «депутат» был задержан, ему было сообщено о подозрении, и на основании постановления Северодонецкого городского суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен в суд.

За совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.