Предприниматели Донетчины могут получить гранты до 130 тыс. грн на создание рабочих мест. Новости

Чешская неправительственная гуманитарная организация «Человек в беде» проводит конкурс по предоставлению грантов для создания новых рабочих мест на территории Донецкой области вблизи линии разграничения. Дедлайн подачи заявок – 31 июля 2018 года. Об этом сообщает ресурсный центр Гурт.

Как отмечается, участие в проекте могут принимать предприятия и физические лица-предприниматели, которые ведут бизнес в одном из районов Донецкой области: Бахмутском, Константиновском, Марьинском, Ясиноватском, а также в городах: Авдеевка, Бахмут, Торецк, Константиновка, Селидово, Марьинка.

По информации ресурсного центра, гранты предоставляются на конкурсной основе. «Главным критерием отбора заявок является предоставление обоснованного и эффективного плана использования гранта для создания устойчивого рабочего места на срок не менее 6 месяцев», – подчеркивается в сообщении.

Размер гранта определяется количеством создаваемых рабочих мест и составляет 26 тыс. грн за каждое рабочее место. Максимальная сумма гранта – 130 тыс. грн, при получении которой участник должен организовать не менее 5 рабочих мест.

Также уточняется, что грант может быть использован для покупки оборудования, мебели, инструментов, сырья и материалов, аренды нежилых помещений, выплаты заработной платы, закупки товаров, приобретение франшизы и т.д.

Дедлайн приема заявок на участие в получении гранта – 31 июля.2018 года. Подать заявку можно по ссылке. Вопросы можно направлять по электронной почте job.ua@peopleinneed.cz.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать по телефону горячей линии: 0-800-210-174 (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00, все звонки бесплатные).

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