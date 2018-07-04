На Луганщине определены места для отдыха людей на водоемах. Новости

В Луганской области по состоянию на 1 июля определено 28 мест массового отдыха людей на водных объектах. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Так, в Попаснянском районе таких мест 10, в Сватовском – 4, Беловодском и Белокуракинском – 3, Троицком – 2, Кременском, Новопсковском, Станично-Луганском и Старобельском – по одному, так же, как в городах Рубежное и Лисичанск.

Из них паспортизованы 5 объектов:

пруд «Стекольного завода» в Лисичанске;

городской пляж в Старобельске;

пляж ООО «Заря-Сервис-Плюс» Кременского района (озеро Песочное);

«Большая Купальня» (река Красная села Хомовка Сватовского района);

озеро Песочное в Рубежном.

А также детское учреждение оздоровления и отдыха «Джура» (река Айдар села Лиман Старобельского района).

Не определено ни одного места массового отдыха в Северодонецке, Меловском, Марковском и Новоайдарском районах.

Напомним, Центр общественного здоровья Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины подготовил перечень пляжей в областях страны, в том числе Донецкой и Луганской, где в водоемах нельзя купаться.

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