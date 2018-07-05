Студенты вуза-переселенца нарисовали два мурала (Фото). Новости

2 мурала на стенах своего учебного заведения нарисовали студенты Донбасского государственного технического университета. Такую практику преподаватели вуза-переселенца, переехавшего из временно неподконтрольного украинским властям Алчевска в Лисичанск, организовали для будущих архитекторов.

Из 10 эскизов преподаватели выбрали 2: их нарисовали фасадной краской и закрепили специальным лаком, чтобы цвета не выгорали на солнце.

5 студентов в течение 3-х недель превращали эскиз в завершенную работу. По словам одной из создательниц мурала – Ольги Дахно – на рисунке изображен комфортный для взрослых и детей, красивый и ухоженный город будущего. Кроме того, в 2017 году на стенах вуза-переселенца в Лисичанске появился первый мурал с портретом Кобзаря. В этом году рисунок дополнили украинским пейзажем.

В следующем году студенты хотят разрисовать мастерские. Однако сейчас происходит реорганизация университета, и останется ли он в этих стенах – неизвестно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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