Дончанин на выигранные деньги создал туристическую компанию в Киеве. Новости

Чтобы создать туристическое агентство стоит сделать три вещи: официальную регистрацию компании, сайт и найти свою целевую аудиторию. Для «Туристичної Хати» основные клиенты – это киевляне, к которым за последние годы прибавилось немало переселенцев. Об этом Gazeta.ua рассказывает Александр Олефиренко из Донецка. Он до начала военного конфликта на востоке Украины создал туристическую компанию в Киеве. События помешали открыть филиал фирмы в родном городе.

«Приобрел уже оформленную компанию. Есть люди, которые регистрируют удачные названия торговых марок и бренды, а потом предлагают их другим. Деньги выиграл на одном развлекательном шоу на телеканале ICTV. Юридически мы общество с ограниченной ответственностью. Многие коллеги выбирают ФЛП – физическое лицо предпринимателя. Но сейчас не выгодные налоговые условия. Туризм – это сезонный бизнес, а налоги там нужно платить независимо от прибыли», – делится Александр.

«Много вложил усилий в сайт, и его раскрутку в соцсетях. Достичь успеха помог опыт участия в предыдущем проекте, где была создана информационная система для крупнейшей национальной сети турагентств. Этот проект в свое время отметили на профильной международной выставке как самый удачный. Сейчас на нашем сайте можно выбрать любое направление, дату, отель и забронировать онлайн любой тур в любую страну мира!», – говорит он.

«Туристична Хата» – универсальное агентство. Организует путешествия или командировки. Здесь есть много вариантов отдыха: семейного, экстремального, корпоративного и оздоровительного. Подбирают для клиентов те варианты отдыха, которые четко соответствуют желаниям и бюджету. В 2017 году агентство вошло в 100 лучших киевских фирм в Национальном бизнес-рейтинге.

«У нас семейный бизнес. Работаю я, моя жена, один менеджер по продажам и бухгалтер. Стараемся сделать все, чтобы клиентам было удобно с нами работать. Например, приехать к нам вечером после работы, или в выходной день. Киевский турист очень требователен и придирчив, его трудно поразить чем-то. Люди, которые едут в тур с оккупированного Донецка проще – они радуются вкусной еде, солнцу и морю», – рассказал Александр.

Александр Олефиренко из Донецка, по первому образованию инженер-политехник. Во время учебы в университете начал путешествовать с друзьями за границу. Нравилось организовывать путешествия. После окончания политеха пошел учиться в Донецкий институт туристического бизнеса, где начал приобретать профильное образование.