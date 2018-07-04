Жительница Донетчины вербовала девушек для проституции в Турции и Израиле. Новости

На Донетчине будут судить злоумышленницу, которая вербовала женщин для занятия проституцией в Израиле и Турции. Об этом, сегодня, 4 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что в январе 2018 года 24-летняя женщина вступила в преступный сговор с лицом, находящимся в Израиле, с целью поиска молодых женщин, находящихся в тяжелом социальном и материальном положении», – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, мужчина и женщина планировали вербовать и отправлять девушек в Израиль и Турцию для занятия проституцией.

Так, в феврале этого года, обвиняемая, находясь в одном из заведений Мариуполя, предложила 19-летней девушке поехать в Турцию с целью занятия проституцией. Она гарантировала достойные условия проживания и питания, соблюдение прав и интересов, а также высокую зарплату. После продолжительного разговора девушка согласилась на предложение, однако, довести до конца свой план вербовщице не удалось. Ее вместе с жертвой задержали правоохранители на блокпосту Мариуполя, когда они ехали на рейсовом автобусе в Запорожье. Оттуда женщины собирались вылететь в Турцию через международный аэропорт.

«В настоящее время обвинительный акт по ч.2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины направлено в суд для рассмотрения по существу», – отмечается в сообщении прокуратуры.

Дальнейшую судьбу вербовщицы решит приговор суда.

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