В «ДНР» 3-летняя девочка выпала из окна на третьем этаже. Новости

В «ДНР» 3-летний ребенок выпал из окна 3-го этажа. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Трагедия произошла в Крестовке (до переим. Кировское). Мать ребенка находилась в квартире в другой комнате, ухаживала за своей матерью – инвалидом 1 группы. Девочка со своим 5-летним братом играли в соседней комнате. В какой-то момент ребенок забрался на подоконник, открыл окно и, выдавив москитную сетку, выпал.

В результате падения 3-летняя девочка получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей черепа и впала в кому. После оказания первой медицинской помощи в местной больнице малышку перевезли в нейрохирургическое отделение в больницу Донецка. От полученных травм девочка умерла.