Ситуация в пунктах пропуска днем 4 июля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 4 июля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Антон: «10:57. Из Донецка в Майорск пешим прошел оба поста за час-двадцать»;

«Житель Донбасса»: «Блокпост Горловка. По состоянию на 09:50 утра. Выезд. 80 легковых авто. 28 автобусов. 80 человек пешеходной очереди»;

Иван: «11:17. Людей очень мало. Машин как всегда»;

Эдуард: «13:12. С сторону Артемовска (Бахмута, – ред.) перед шлагбаумом 25 машин. Движения нет».

КПВВ «Марьинка»:

«55852»: «13:51. На "Каргилле" пусто»;

Наталья: «13:58. "Каргилл": пусто в обе стороны».

КПВВ «Новотроицкое»:

Андрей: «11:33. "Перлына". Очень медленно. За полтора часа продвинулись на 20 метров».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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