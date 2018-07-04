Установлены личности россиян, причастных к обстрелам на Донбассе, – штаб ООС. Новости

Украинские военные установили большинство лиц, причастных к обстрелам их позиций на Донбассе. В частности, среди них граждане Российской Федерации (РФ). Об этом сегодня, 4 июля, сообщил в ходе брифинга представитель пресс-центра штаба Объединенных сил Николай Бондарчук.

«Все факты открытия огня противника фиксируются и документируются. Также проводятся активные мероприятия по установлению лиц причастных к открытию огня по нашим позициям. Большинство из них уже установлены. Среди них как граждане Российской Федерации, так и те, что сознательно стали по ту сторону закона, которые являются гражданами Украины», – отметил Бондарчук.

При этом он отметил, что на протяжении суток запрещенное Минскими соглашениями оружие при обстрелах позиций ВСУ не использовалось, но увеличилось использование ПТУР, АГС.

Кроме того, противник усилил разведку при помощи БПЛА.

Напомним, украинская сторона передала в Международный уголовный суд списки всех иностранцев, которые воевали на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований.

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