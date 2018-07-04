Ажиотаж в ЦПАУ в Мариуполе: Принимают более 600 человек в день (Фото). Новости

В Центре предоставления административных услуг в Мариуполе (Донецкая обл.) посещаемость достигла пика – до 630 клиентов в день. О причинах ажиотажа рассказала директор Департамента админуслуг Мариупольского городского совета Елена Парамонова.

По ее словам, горожане массово обращаются за услугой регистрации места жительства и за получением справок. «Из всего перечня услуг вопросы прописки являются самыми актуальными. В данный момент внесены изменения в ряд законодательных актов по расчету субсидий и выделению соцпомощи населению. Для оформления всех этих документов для обновления дел требуются справки с места регистрации. Люди вынуждены навести порядок в своих списках прописанных или фактически проживающих. Поэтому 65% из 632 обращений 3 июля были связаны с регистрацией. Это прописка, выписка, получение справок о месте регистрации, о количестве проживающих», – сообщила Парамонова.

Она дополнила, что за последние несколько недель добавился вопрос выдачи справок формы 13 студентам, поступающим в иногородние учебные заведения, для постановки их на временную регистрацию, в том числе в общежитиях в городах обучения. Помимо этого, по уточнению Парамоновой, документы по регистрации требуются при оформлении паспортов. Всего только за 3 июля по вопросам регистрации в центр обратилось 345 человек. Операторы работали в условиях повышенной нагрузки посменно с 9:00 до 20:00.

Елена Парамонова отметила, что для снижения загруженности Центра и для экономии времени граждане для оформления документов могут использовать интернет-сервис. По словам директора департамента, на втором месте по востребованности услуг являются обращения, связанные с регистрацией недвижимости и прав на земельные участки, квартиры, дома и с регистрацией предпринимательской деятельности. На третьем месте по количеству обращений – земельные вопросы.

Источник: MRPL.CITY