На Херсонщине чиновник обозвал часть переселенцев. Новости

Один из руководителей отдела ведения Государственного реестра избирателей Голопристанской районной государственной администрации Херсонской области Юрий Яровой назвал «де*ильноватыми» переселенцев с Донбасса, у которых возникают сложности при заполнении документов на украинском языке, пишет «Обозреватель».

Свое мнение чиновник высказал под постом переселенки Елены Татьянченко, которая в Facebook раскритиковала людей за использование русского языка.

«Почему вы неистово продолжаете отстаивать свое "право" говорить по-русски и пренебрегать, унижать украинский язык? Почему вы думаете, что глупая фраза "Я из Крыма (Донецка, Ясиноватой, Луганска)" дает вам право насаждать русскую культуру в городах, которые дали вам убежище? И почему после этого вы считаете, что можете называть себя "хорошими людьми" и рассчитывать на наше сочувствие, понимание и поддержку, если ваша цель – уничтожить нас?», – написала Елена Татьянченко.

«Ко мне тоже такие иногда приходят за справками. Немного дебильноватые, не знают как буква "і" пишется. Противно», – ответил Юрий Яровой.

Мнения пользователей сети относительно самого поста и комментария чиновника разделились. Одни стали на сторону автора, заявив, что переселенцы обязаны знать украинский язык, другие не согласны с такой формулировкой чиновника.