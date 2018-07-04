Сколько зарабатывают в неподконтрольном Донецке. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке, за время контроля «ДНР», зарплаты за 4 года обрушились до рекордно мизерных отметок, пишет «Обозреватель».

Если в Украине средняя зароботная плата по итогам года составит около 10 тыс. грн (официальный прогноз Кабмина), в «ДНР» найти работу с таким окладом практически невозможно. Даже программисты и финансируемые Россией члены незаконных вооруженных формирования (НВФ), в лучшем случае, получают 6,5-6,6 тыс. грн в рублевом эквиваленте.

В самом Донецке заработные платы не дотягивают до ближайшего подконтрольного Украине города. В 2013-м уровень заработных плат дончан уступал только столице. Так, в среднем работники угольной промышленности зарабатывали около 6 тыс. грн, учителя – около 3 тыс. грн. В 2018-м жители «ДНР» получают в разы меньше.

Гривню из оборота изъяли, платят в рублях. Официально средняя заработная плата в «ДНР» – около 6 тыс. рублей (2,5 тыс. грн). В Украине никто по закону не может получать меньше 3723 грн. А в самой бедной области – Черновицкой – средняя зарплата составляет 6775 грн. Это почти в 3 раза больше, чем в «ДНР». В Днепропетровской области в среднем зарабатывают 8,7 тыс. грн – в 3,5 раза больше, чем в «ДНР».

Согласно информации «республиканского центра занятости ДНР», всего более 300 открытых вакансий. Причем, работу здесь может найти практически любой – от члена НВФ до программиста. Размер заработных плат стартует от 1259 грн (3032 руб.). И таких вакансий здесь – львиная часть.

Меньше, чем украинские пенсионеры, в «ДНР» получают водители, медсестры, крановщики. Незначительно больше зарабатывают донецкие инженеры – около 1500 грн (или 3823 руб.).

Немного больше повезло продавцам – они могут рассчитывать на зарплату 3,3 тыс. грн (около 8 тыс. руб.). Правда, и эта сумма меньше украинской минимальной зарплаты. Стоит отметить, что на подконтрольной территории Украины средняя зарплата в сфере «продаж» – 12 284 грн (данные одного из крупных кадровых порталов, полученные как среднее предложение по 11,1 тыс. вакансий).

Даже программисты со знанием Java Script, Python, Ruby могут претендовать на зарплату в 4,1 тыс. грн. Максимальная зарплата для IT-шника в Донецке – 6,5 тыс. грн. В то же время шахтеры в «ДНР», которые традиционно хорошо зарабатывали, сейчас получают 2,3-3,2 тыс. грн (5-7 тыс. руб.). Причем их коллеги на подконтрольной Украине территории зарабатывают примерно в 4-5 раз больше.

«Шикуют» только члены НВФ и «инспекторы». В Донецке можно найти «работу» в незаконном вооруженном формировании за 10-16 тыс. руб. (4,1-6,6 тыс. грн). «Боец штурмовой группы. Наличие стажа службы в органах внутренних дел, заключения военно-врачебной комиссии о пригодности к службе. Аттестованный сотрудник. До 35 лет», – описываются требования к одной из самых высокооплачиваемых в «ДНР» вакансий.

Официально незаконные «власти» отчитываются о минимальной инфляции. Если верить местному «министерству экономики», за год цены выросли на 2%. Это меньше, чем в России, которая фактически контролирует и финансирует «ДНР».

При этом цены на подконтрольной территории значительно ниже, чем в «ДНР». «В Донецке все дорого и по-другому быть не может! Вырезка свиная 295 рублей, помидоры по 66, капуста – 53, филе курицы уже по 240 рублей. Можно найти и дешевле. Два рубля – примерно одна гривня. Вот и считайте, дорого или нет», – рассказала местная жительница.

Кроме того, легально купить импортную технику, многие лекарства – невозможно. Со стороны России завозить товар могут только с нарушением украинского закона, а с подконтрольной территории для торговли ввозить товары запрещено. Так, на городском форуме Донецка среди самых обсуждаемых тем: «Помощь в покупке новых девайсов», «Где можно нормально бомжевать?» и «Где вылечить гепатит С в Донецке?».

«Повезло пенсионерам, которые на подконтрольной территории зарегистрировались и получают украинскую пенсию. Сейчас за гривню можно 2,2 рубля получить, если повезет. У них там пенсия высокая, пусть 3-4 тыс. грн. А в рублях это уже 8 тыс. Я меньше зарабатываю. А еще они же могут и местную пенсию получать; получится, с двумя пенсиями будут жить», – рассказывает местная жительница.