В ЕС продлили санкции против России до февраля 2019 года. Новости

Совет Европейского союза продлил экономические санкции против России до февраля 2019 года. Об этом сегодня, 5 июля, говорится в заявлении Совета ЕС, сообщают «Українськi Новини».

«5 июля 2018 года Совет продлил экономические санкции против конкретных секторов российской экономики до 31 января 2019 года», – сказано в нем.

Согласно сообщению, Совет ЕС принял это решение в четверг единогласно и в письменной процедуре в соответствии с правилами, предусмотренными для таких решений.

Отмечается, что эти меры направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферу товаров двойного назначения.

Они были первоначально введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, и усилены в сентябре 2014 года.

Экономические санкции, продленные этим решением, включают: ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных мажоритарных компаний и их мажоритарных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также трех крупных российских энергетических и трех оборонных компаний; введение запрета на экспорт и импорт оружия; установление запрета на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или военных конечных пользователей в России; ограничение доступа России к определенным высоким технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций против России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.