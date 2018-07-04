В Северодонецке показатели загрязнения водоемов превышены в несколько раз. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) показатели загрязнения водоемов превышены в несколько раз. Такие данные Луганского областного лабораторного центра. Самым чистым из обследованных является озеро «Клешня». Там микробиологические показатели превышены в 6 раз.

Представители Луганского областного лабораторного центра отбирают пробы воды в озере «Парковое». Такие же образцы с озер «Чистое», «Клешня», «Кривенькое» и речки Боровая везут в лабораторию. Там изучают химический состав воды, ищут в ней вирусы и бактерии. «В июне текущего года, согласно приказа Министерства здравоохранения, лабораториями микробиологического профиля были исследованы 54 пробы поверхностных водоемов на территории области. Патогенных, холерных вибрионов – не обнаружено», – сообщила заведующая отделом особо опасных инфекций Луганского областного лабораторного центра Наталья Босунко.

Возбудители вирусных инфекций в водоемах не нашли. Обнаружили бактерии и химические примеси. «По последним данным ни один из водоемов не отвечает требованиям по микробиологическим исследованиям. По косвенному показателю вирусного загрязнения водоема превышает в 6 раз. Это минимальный по озеру "Клешня", по остальным картина еще хуже», – рассказал начальник отдела исследования химических и физических факторов Луганского областного лабораторного центра Александр Добрунов.

В рабочий день на озере «Парковое» отдыхают люди. Купаются преимущественно дети. «Мы знаем, конечно, тут везде пишут запрещено купание, грязно, и машины моют, собаки бегают. Но как бы, в принципе, если ее не пить, а потом после купания тщательно умыться, обмыться с мылом, то ничего страшного, я думаю, не случится», – говорит местная жительница Валерия Жихор.

По словам Александра Добрунова, с каждым жарким днем бактерии в воде размножаются.

Как сообщалось ранее, в Луганской области по состоянию на 1 июля определено 28 мест массового отдыха людей на водных объектах. В Северодонецке не определено ни одного места массового отдыха.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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