В Украине пропагандистка «ДНР» и член НВФ приговорены к 10 годам тюрьмы. Новости

Шевченковский районный суд города Черновцы приговорил к 10 годам лишения свободы жительницу Донецка, которая возглавляет «департамент информационной политики министерства информации ДНР». Об этом сегодня, 4 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Черновицкой области.

«Прокуратура Черновицкой области поддержала публичное обвинение в порядке специального судебного производства в отношении 53-летней жительницы Донецка и 52-летнего жителя Снежного Донецкой области, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации)», – говорится в сообщении.

Так, благодаря специальному досудебном расследованию, которое проводило Управление Службы безопасности Украины в Черновицкой области под процессуальным руководством прокуратуры, установлено, что 53-летняя уроженка Донецкой области по собственной инициативе вступила в ряды незаконного вооруженного формирования (НВФ) «ДНР» и возглавила «департамент информационной политики министерства информации ДНР», отвечает за наполнение информационных ресурсов и средств массовой информации «ДНР» сведениям, которые популяризируют деятельность «ДНР» и дискредитируют Украину и ее Вооруженные Силы.

Также на этот же срок осужден 52-летний житель Снежного, который находился в составе НВФ «бригада Восток», затем – «11 ОМСП» «ДНР» и активно участвовал в боевых действиях против военнослужащих ВСУ и сотрудников правоохранительных органов вблизи Донецкого аэропорта, населенных пунктов Ясиновка, Пантелеймоновка, Красный Партизан, Пески и города Авдеевка Донецкой области.

Отмечается, что начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня их задержания и исполнения приговора.