Постановления Кабмина в отношении переселенцев противоречат законодательству, а иногда и здравому смыслу, – правозащитница. Новости

В Украине в офисе Уполномоченного по соблюдению равных прав и свобод подготовили отчет по проблеме внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). О том, насколько соблюдаются права и свободы переселенцев, в эфире «Громадського радіо» рассказала представитель Уполномоченного по соблюдению равных прав и свобод Лидия Кузуб (на фото).

По ее словам, в организации фиксируют не только обращения, а также проводят общий мониторинг. «Мы и мониторим обращения, и выезжаем на места в учреждения социальной защиты населения, и анализируем законодательство и подзаконные акты, касающиеся переселенцев. В целом, из всех обращений, поступающих в офис Уполномоченного, более 50% составляют обращения от внутренне перемещенных лиц. И практически каждый день у нас есть обращения о нарушении прав», – сказала Лидия Кузуб.

Представитель Уполномоченного по соблюдению равных прав и свобод отметила, что самая частая проблема переселенцев касается социальных выплат и выплат пенсий. Она рассказала, нарушает ли украинское законодательство права граждан в вопросе выплат пенсий и других социальных выплат переселенцам. «Если брать именно законодательство, то оно не нарушает. А подзаконные акты – да. 25 ноября 2016 года было принято постановление Кабинета министров Украины№365, регулирующий порядок возобновления выплат и сами выплаты. Вот с этим нормативным документом больше всего замечаний. Потому что там предусмотрены проверки, которые должны осуществляться в течение 15 дней, и которые обычно не осуществляются в эти сроки, из-за чего люди остаются длительное время без выплат. А в апреле этого года вышло новое постановление Кабмина, которое еще больше сужает права внутренне перемещенных лиц и еще больше их нарушает. Это постановление определяет прекращение выплаты пенсий на основании того, что человек возвращался на временно неподконтрольную территорию. В целом, что нас больше всего поражает, что органы социальной защиты и Пенсионного фонда могут прекратить эти выплаты самовольно, что противоречит законодательству и Конституции», – рассказала Лидия Кузуб.

По ее словам, офис постоянно подает обращения в Кабмин, в частности потому, что этим последним постановлением определено, что люди, которые длительное время находятся на неподконтрольной территории, сохраняют за собой выплаты, но порядка их возобновления, когда они переезжают снова, нет. «Еще этим постановлением внесено такое дополнение, если человек снялся с учета внутренне перемещенных лиц, он лишается пенсии, если у него нет документов. Мы обращались по этому поводу в Министерство социальной политики, и они объясняют это тем, что существует порядок – статус ВПЛ предоставляется на длительный период, и люди не могут самовольного от него избавляться. Это противоречит даже здравому смыслу, а не то, что законодательству», – считает Лидия Кузуб.

Кроме того, Лидия Кузуб рассказала, что в ответ на представления по этому поводу, которое организация направляла в Кабмин и Минсоцполитики, там ответили, что эти постановления не противоречат законодательству, поэтому остаются в силе.

Также Лидия Кузуб отметила, что к Уполномоченному поступают обращения и касательно отсутствия у переселенцев права голоса во время выборов на местном уровне. «Это является одним из главных нарушений прав человека», – подытожила она.