Переселенцев нужно активно привлекать к процессу развития и утверждения мира, – Матеу. Новости

Переселенцев необходимо активно привлекать к процессу развития и утверждения мира. Так считает представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матеу. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

Так, вчера, 3 июля, в Киеве состоялся тематический круглый стол «Внутреннее перемещение в мирных соглашениях и мирных процессах» в рамках мероприятий, посвященных 20-летию Руководящих принципов по вопросам внутреннего перемещения.

По словам Пабло Матеу, важной составляющей окончания любой войны и восстановления мира является решение проблемы внутреннего перемещения.

В свою очередь, заместитель министра МинВОТ Георгий Тука обозначил основные направления деятельности ведомства в сфере преодоления негативных последствий агрессии Российской Федерации против Украины, в частности решения проблем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), их успешной интеграции в громады и привлечения к мирным процессам. «Ежедневно Украина сталкивается с негативными последствиями открытых и скрытых действий РФ, а также большими рисками в социальной, экономической и экологической сферах через оккупацию части территории Украины. В такой ситуации необходимо четко транслировать на законодательном и исполнительном уровнях, что государство заботится о своих гражданах, реализует в их интересах различные проекты, предлагает помощь и привлекает ВПЛ ко всем процессам», – сказал он.

В пресс-службе отметили, что темы, которые обсуждались за круглым столом, привлекли внимание украинского общества к проблемам внутреннего перемещения в Украине и участия ВПЛ в мирных процессах.