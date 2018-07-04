Трамп наверняка наговорит Путину комплиментов, – российский политолог. Новости

Президентам США Дональду Трампу и Российской Федерации Владимиру Путину во время запланированной на 16 июля встречи в Хельсинки, по сути, не о чем договариваться. Такое мнение высказал российский оппозиционер и политолог Леонид Гозман.

«Особых договоренностей не будет, потому что им не о чем договариваться, это не ситуация "Рейган – Горбачев", когда они вдовоем пытались разрешить какие-то важные ситуации. Здесь у каждого своя цель – Трампу надо доказать его публике, что он крутой, договаривается и с Ким Чен Ыном и с Путиным. Путину надо показать, что он вовсе не изолирован, что даже Трамп его принимает и уважает. Причем, знаете, есть такая американская традиция, которой вполне следует Дональд Трамп, – очень хвалить собеседника, в Америке это принято, говорить комплименты собеседнику – "вы знаете, я в первый раз встречаю такую замечательную книгу и такого замечательного автора", просто у них так принято. И Трамп все время так делает, помните, он Ким Чин Ыну комплиментов наговорил. Сейчас и Путину комплиментов наговорит наверняка. А Путин этого не делает, во-первых, это у нас не в традициях, во-вторых, он вообще не такой, он не будет этого делать. И поэтому получится, что Трамп Путина хвалит. Путин, конечно, выиграет, на внутриполитической линии. Вообще эта встреча даст больше результатов Владимиру Владимировичу Путину, чем Дональду Трампу, ну Трамп тоже свое получит, но Путин, конечно, выигрывает, это его победа», – сказал политолог.

Он также напомнил, что, когда Совестский союз захватил Балтийские государства, которые стали называться республики советской Прибилтики, то никто в мире этого не признал. «И в течение всего времени, когда существовал Советский союз, существовали правительства в изгнании, какие-то акции международные проводились... Тем не менее все имели дело с Советским союзом. Понимаете, если все будет идти, как идет, Путин, он что делает – он выжидает. Он считает, что в конце концов, мир устанет бойкотировать Россию из-за Крыма и Донбасса и все вернется на круги своя. Просто Россия большая, просто у России ядерное оружие, надо договариваться по Корее, Ирану и т.д.… И в общем, эта стратегия, она срабатывает. И я думаю, что действительно не исключено, что, да, никто никогда не признает Крым, из приличных стран никто не признает аннексию Крыма. Но то, что Россия может вернуться в G8, в концев концов, отношения восстановятся, я думаю, что – да», – считает Гозман.

При этом он оговорил условия, при которых этого может и не произойти. «Я думаю, что этого не случится, знаете, в какой ситуации? Если у вас (в Украине – прим) будут хорошо идти реформы, если вы будете становиться реально европейской страной. Не только по географическому положению и декларациям вашего руководства, но и по реальной ситуации – по независимости судов, по свободе прессы, по политической конкуренции, защите собственности, борьбе с коррупцией. Если у вас все будет получаться, то вы будете своими для мира, понимаете? Cейчас вы для мира не свои, то сочувствие и солидарность, которые с вами выражает цивилизованная часть человечества, связано скорее с тем, что не хотят позволить России вести себя так, как вел себя Гитлер перед началом Второй мировйо войны. Как сказал мне один из депутатов немецкого парламента, мы вообще не знаем, где находится Крым, и нам на это наплевать, но мы помним, что случилось, когда Гитлера не остановили в Суддетах. Вот из-за этого с вами цивилизация, не потому что вы хорошие, а потому что Путин плохой», – пояснил Леонид Гозман.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112.ua»