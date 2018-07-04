Парфюмерия, мебель и гитара: Через КПВВ Донетчины пытались провезти товары на 125 тыс. гривен. Новости

В Донецкой области на контрльных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» и «Марьинка» пограничники задержали три автомобиля при попытке перевезти через линию разграничения партию парфюмерии, гитару и мебель. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Согласно информации Госпогранслужбы, общая стоимость всех товаров составила более 120 тыс. грн.

«Военнослужащие Донецкого и Краматорского отрядов из состава Объединенных сил на КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" обнаружили три автомобиля, которыми намеревались незаконно перевезти через линию соприкосновения партию духов на сумму почти 22 тыс. грн, гитару стоимостью 50 тыс. грн и кухонную мебель на общую сумму 53 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Как отмечают пограничники, весь товар изъят работниками фискальной службы для принятия правового решения.

Читайте также: