ВСУ ремонтируют мосты и путепроводы на Донбассе. Новости

Вооруженные Силы Украины восстанавливают разрушенную незаконными вооруженными формированиями инфраструктуру Донбасса. Об этом сегодня, 4 июля, заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянник, сообщает пресс-служба ведомства.

«Продолжается восстановление и развитие разрушенной во время боевых действий инфраструктуры. В первую очередь это касается критически важных объектов. Соответствующие мероприятия финансируются из областных и государственных бюджетов, а для их реализации привлекаются отдельные подразделения из состава Объединенных сил», – сказал Мотузяник.

В частности, военнослужащие Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины ведут работы по капитальному ремонту мостов и путепроводов на Луганщине.

Мотузяник напомнил, что в октябре 2017 силами 19 отдельного мостового отряда 26 объединенного отряда Государственной специальной службы транспорта был восстановлено Томашевский автомобильный мост через реку Северский Донец, соединяющая Лисичанск и Рубежное, который был разрушен членами НВФ в 2014 году.

«20 июня этого года состоялось открытие Троицкого моста в Попаснянском районе Луганщины. Этот мост, который находится вплотную к линии разграничения, был разрушен террористами в июне 2015 года», – уточнил спикер Минобороны.

По его словам, в дальнейшем военнослужащие отдельного мостового отряда начали восстановительные работы на мосту автодороги Покровск – Бахмут – Михайловка. «Этот объект был поврежден незаконными вооруженными формированиями еще в июле 2014 года. Этот участок путепровода имеет большой грузопоток, как гражданского автотранспорта местных жителей, так и военной техники, задействованной в операции Объединенных сил, поэтому его восстановления чрезвычайно важно», – сказал Мотузяник.