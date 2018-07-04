Идею выплат пенсий на неподконтрольном Донбассе поддерживают 63% украинцев, – соцопрос. Новости

Украинцы, в целом, благоприятно относятся к идее выплат пенсий жителям неподконтрольных украинской власти территорий. Об этом свидетельствуют результаты социологического Общенационального исследования* «Лидерство Украины в Минском процессе: отношение граждан к первым шагам реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей», проведенного «Кальмиусской группой».

В целом, 62% респондентов положительно отзываются о возможности выплаты пенсий людям, которые проживают на неподконтрольных территориях Донбасса.

Против выплат 32%, которые считают такое развитие событий «неприемлемым».

При этом, «скорее приемлемым» и «вполне приемлемым» делать выплаты пенсий гражданам Украины на неподконтрольной территории считают большинство респондентов во всех четырех макрорегионах Украины:

«Социальные связи и выполнение украинской властью ее обязанностей перед своими гражданами может стать именно тем фактором, который сегодня будет способствовать сохранению связей с гражданами, которые проживают на неподконтрольной территории, а в будущем облегчит процесс реинтеграции в гуманитарном измерении», – считают авторы исследования.

Как сообщалось ранее, в Украине ежемесячно не менее 200 тысячам переселенцев с неподконтрольных украинским властям территорий (НКТ) останавливают выплаты пенсий. В мае отмечалась массовая задержка выплат пенсий переселенцам. В ПФУ заявили, что это вызвано процессом верификации лиц, которые вернулись на неподконтрольную украинскому правительству территорию. По информации правозащитников, это было связано не столько с системой «Аркан», сколько все с теми же «списками СБУ», принцип формирования которых до сих пор непонятен.

При этом правозащитники отмечали, что под данную «проверку» попали лица с пропиской в ныне неподконтрольной части Донбасса, как военнослужащие зоны АТО, так и граждане, которые выезжали за границу.

Напомним, правозащитники заявили, что в Украине появляются новые правила и более жесткие требования к переселенцам и ограничение их прав. Ряд правозащитных организаций настаивает на том, что необходимо открепить справку ВПЛ от получения пенсий и соцвыплат, не связанных с перемещением.

Справочная информация*:

Исследование проводилось компанией «GfK Ukraine», метод опроса – телефонные интервью со звонками на мобильные телефоны и случайным генерированием номера телефона, период опроса - с 14 апреля по 2 мая 2018 года. Выборка составила 1975 респондентов, из них 536 – из Донецкой и Луганской областей (территории, подконтрольные украинскому правительству). Максимальная погрешность составляет: для Украины – не более 2,5%, для Донецкой и Луганской областей – не более 4,9%. Исследование проводилось во всех областях Украины за исключением неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.

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