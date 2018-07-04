Мужчине не удалось пронести в «ДНР» комплектующие для майнинга криптовалют (Фото). Новости

Сегодня, 4 июля, на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» у гражданина Украины были изъяты комплектующие для майнинга криптовалют. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«На выход на временно оккупированную территорию КПВВ "Новотроицкое" в пешем порядке прибыл гражданин Украины К., который следовал из города Мариуполя в город Донецк. Во исполнение распоряжения командующего Объединенных сил "О предотвращении перемещения оружия, боеприпасов, взрывчатых, наркотических и психотропных веществ, радиоактивных материалов и ядовитых химических веществ, товаров (грузов) в район или из района проведения ООС с нарушением требований действующего законодательства" пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины совместно с сотрудниками ГФС Украины из состава Объединенных сил провели проверку личных вещей данного гражданина и обнаружили комплектующие для майнинга криптовалют: блок питания и видео-карту, общей стоимостью 33 тыс. грн», – говорится в сообщении.

По данному факту составлен протокол по ст. 204-3 КУоАП и осуществлено изъятие дорогостоящих комплектующих.

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