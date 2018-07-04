Дестабилизация Запада: Война на Донбассе как часть плана России. Новости

Война на Донбассе является частью большого российского плана по дестабилизации Запада. Такое мнение высказал премьер Польши Матеуш Моравецкий, выступая в Европарламенте, цитирует Моравецкого «Радио Польша», сообщает «Новое время».

Моравецкий заявил, что последние годы были периодом «чрезвычайного усиления геополитических угроз». «Таких, как терроризм или русская гибридная война в Украине, и не только – вмешательство в демократический процесс стран Запада, а также прямые нападения на жителей содружества», – сказал Моравецкий.

Премьер Польши отметил, что действия России не является случайностью, это заранее спланированная стратегия, которая пошатнула архитектуру безопасности стран Центральной и Восточной Европы.