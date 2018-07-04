Из Харькова в Лиман запустили электричку после капитального ремонта. Новости

С 30 июня 2018 года по маршруту Харьков - Изюм - Лиман регионального филиала «Южная железная дорога» ОАО «Укрзализныця» курсирует модернизированный электропоезд. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

«После капитального ремонта, который проводился на Киевском электровагонноремонтном заводе, на поезде выполнен комплекс модернизаций, направленный на улучшение условий перевозок пассажиров и повышение надежности электропоездов в эксплуатации. В частности, покраска выполнена более качественными эмалями, для удобства пассажиров вместо прежних деревянных установлены блоки сидений с улучшенными эргономическими свойствами, вагоны оборудованы современным экономичным светодиодным освещением, а о следовании маршрута, следующие остановки и время прибытия поезда пассажиров информирует бегущая строка», – говорится в сообщении.

Также для обеспечения безопасности движения электропоездов повышена надежность ходовой части, заменено устаревшее электрооборудование на современное, установлено современное светосигнальное оборудование. Благодаря капитальному ремонту электропоездов продлен срок их службы.

Пригородный поезд №6456/6446 Харьков - Изюм - Лиман курсирует ежедневно. Со станции Харьков-Левада поезд отправляется в 09:25 и прибывает на станцию ​​Лиман в 13:05.

На пути следования поезд делает остановки на станциях Основа, Жихор, Змиев, Занки, Шебелинка, Балаклея, Савинцы, Закомельская, Цыганская, Изюм, Букино, Святогорск, Форпостная.

Обратно поезд отправляется в 15:57 и прибывает на станцию ​​Харьков-Левада в 19:36.

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